Empréstimo de Trincão ao Sporting preso pela cláusula de compra

Trincão, com a camisola dos Wolves

Jornal espanhol Sport adianta que o Barcelona considera baixo o valor de 15 milhões pelo extremo, recordando os valores que O JOGO avançou na edição de 27 de maio

O Barcelona está disponível para negociar a saída de Francisco Trincão e o Sporting continua interessado no jogador. Apesar dos catalães privilegiarem a venda, o empréstimo é um cenário possível isto se o clube que receba Trincão assegure pelo menos metade do salário do jogador, de 1,2 milhões de euros por ano. Só que a cedência está a ser travada pelos valores da cláusula de compra.

O Sporting, como O JOGO adiantou na edição de 27 de maio, está disposto a chegar aos 15 milhões por Trincão, seja através de uma opção de compra após o empréstimo, que será a solução preferencial, ou pagar esse valor em suaves prestações para o adquirir em definitivo. O "Sport" dá conta nos seus meios online de que o Barcelona considera baixa a cláusula de compra de 15 milhões, pois entende que ainda consegue negociar o jogador neste defeso por um valor superior.