Empresário de Sporar avisa Estrela Vermelha: "Não está a preço de saldo"

Amir Ruznic pressiona os sérvios

Andraz Sporar tem contrato com o Sporting até 2025, mas volta a não estar nos planos da equipa leonina. Após empréstimos a Braga e Middlesborough, os verdes e brancos tentam "despachar" de novo o internacional esloveno de 28 anos e o Estrela Vermelha entra na equação. O seu agente, Amir Ruznic, pressiona o emblema sérvio a avançar com uma proposta realista.

Ruznic comentou, à imprensa sérvia, a ausência de desenvolvimentos no processo: "É verdade que falei com Zvezdan Terzic [diretor geral do Estrela Vermelha]. Se é verdade que o Estrela Vermelha está interessado tem de fazer uma proposta. Ele não está a preço de saldo."

O Estrela Vermelha terá 3 milhões de euros para dar pelo jogador, mas o Sporting pede 4,5 M€.