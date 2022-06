Empresário de Franco Israel defende que "Sporting é uma boa opção"

Empresário de Franco Israel admite que uma mudança de ares faria bem ao guardião uruguaio. Representante do jogador garante que ainda não tem agendada viagem para Lisboa. Não se alonga em considerações sobre o negócio e sempre vai dizendo que o sonho do guardião é jogar na seleção.

Franco Israel poderá estar a um pequeno passo do Sporting. Os leões, de resto, já terão avançado mesmo com uma proposta concreta para a Juventus a fim de tentar garantir o guardião uruguaio, cujo objetivo é jogar para começar a entrar nas convocatórias da seleção celeste.

Pablo Boselli confirma esse desejo em declarações a O JOGO, mas vai mais longe, afirmando que "o Sporting é uma boa opção" para o guardião de 22 anos.

"O objetivo é jogar com regularidade para ir à seleção", admite o empresário do jogador, preferindo não entrar em considerações em relação às negociações com o Sporting. "Não sei de nada sobre o acordo entre o Sporting e a Juventus. Connosco ainda não falaram...", sublinhou, prometendo visitar a capital portuguesa quando houver "algo de concreto".

Entretanto, segundo notícias provenientes da Imprensa italiana, o processo de transferência ainda não foi concluído porque a Juventus quer garantir uma opção de recompra baixa para continuar a seguir o jogador e resgatá-lo, se desejar, no futuro sem grandes obstáculos de ordem financeira. Além disso, a Vecchia Signora pretende assegurar uma percentagem assinalável do passe para tirar dividendos numa eventual futura venda. O Sporting tem pressa em fechar este dossiê, mas a Juve não prescinde das suas garantias, sinal de que acredita no "keeper".

Após desistir da contratação de João Virgínia, que fez parte do plantel em 2021/22 por empréstimo do Everton, o Sporting começou a por estudar várias alternativas, decidindo-se, por fim, por Franco Israel. Confirmando-se a transferência, o guardião será a sombra de Adán, titular nas últimas duas temporadas em Alvalade.