Não perde no Bessa desde 2008, mas casa do Boavista é ameaçadora para o Sporting

Leões só venceram 15 encontros para o campeonato no estádio do Boavista, enquanto o anfitrião conseguiu 22 vitórias, em 58 partidas realizadas.

O Sporting vai procurar no Bessa a segunda vitória consecutiva a contar para o campeonato e ampliar aquela que é a melhor sequência no terreno dos axadrezados.

Os leões não perderam os últimos sete encontros diante do Boavista, não sendo derrotado diante do rival no Bessa, para a Liga Bwin, desde 2008.

A superioridade do Boavista em casa diante do Sporting é do nível de um grande e basta recordar que os leões chegaram a estar 20 anos sem ganhar no Bessa, no caso entre 1969 e 1989.

As equipas chegam empatadas em golos (69) e para encaminhar o segundo lugar o Sporting terá de bater uma equipa que, recentemente, a jogar em casa empatou com Benfica, Braga e só perdeu por 1-0 com o FC Porto.