Emanuel Ferro: Sporar, a avaliação da estreia dos reforços e o Paços de Ferreira

Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, fez a antevisão à deslocação ao terreno do Paços de Ferreira, no domingo.

Sem Sporar, o ataque é mais móvel. Vamos ver mais disto?

"Cada jogo é um momento próprio, cada jogo tem nuances que queremos dar. Temos um plantel variado que nos dá diferentes opções. É toda uma dinâmica envolvida e não só um jogador. Conhecemos as características do Jovane, estávamos mais habituados a vê-lo na ala. O Sporar é diferente. Neste momento é assim. Vai ser uma época larga. Será para rentabilizar a performance da equipa".

Como avalia a estreia dos reforços?

"São sempre jogadores que procuramos para aportar à equipa. Essas opções foram estratégias específicas. Correu bem, valoriza, não está em causa um ou outro jogador. Procuramos maximizar o rendimento da equipa. Os que se apresentam em melhor momento para ir ao encontro dos objetivos para controlar e marcar."

Dificuldades no Paços de Ferreira?

"Vamos encontrar dificuldades semelhantes às do ano passado, é a mesma equipa. Consegue transmitir paixão pelo jogo, tem bem definida a forma de jogar, muito solidária. A jogar bem no espaço interior, com jogadores com muita experiência. Personalidade forte, processos simples mas bem definidos sem descurar a responsabilidade defensiva. Consideramos que somos capazes de ultrapassar isso com boa capacidade de ter a posse da bola, chegar ao ataque e ser dominadores, como no último jogo em que após perdermos a bola tivemos uma boa capacidade de reagir. Não será muito diferente."