Emanuel Ferro e o favoritismo na Taça de Portugal: "Já assumimos a ambição de ganhar..."

Emanuel Ferro, adjunto de Rúben Amorim, em antevisão ao Marítimo-Sporting, jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal agendado para as 21h15 de segunda-feira.

Equipa titular? "Confiamos em todos do plantel. Os que entrarem farão parte do que consideramos o onze mais forte para defrontar o Marítimo."

Esforço extra pode ter consequência no mês carregado? E como prepararam penáltis ofensivamente e ao nível dos guarda-redes? "Já tivemos desafio ao nível da utilização de jogadores. É verdade que este mês tem outra densidade competitiva, o trabalho tem sido feito no sentido de conseguir dar a melhor resposta. É sempre a mesma mensagem, todos conscientes, individualização do trabalho para cada um se apresentar de forma mais capaz. Temos de participar em muitos jogos se queremos ser uma equipa ambiciosa e vencedora. Isso é motivo de superação dos jogadores. Quanto aos penáltis, a especificidade do jogo pede que estejamos preparados. Este tem essa nuance e foi feito da forma como achámos que os jogadores se dariam mais confortáveis."

Como avalia mudança de treinador no adversário? "A equipa mudou um pouco. Vinha de uma sequência de jogos com resultados muito positivos, embora tenha perdido o último. É uma equipa que tem vontade de vencer e disputa os jogos com grande agressividade e atrevimento até ao fim, muito ofensivos. Isso só acresce a nossa responsabilidade, com crença de um bom jogo e bom adversário. Olhamos para o adversário sem perder o nosso processo. Eles vão querer muito, mas nós também vamos querer muito."

Sporting olhado como favorito nas Taças por aquilo que está a fazer na Liga? "Temos que olhar à forma como nós olhamos. O que nos tem permitido estar focados é a mensagem de olhar sempre para o próximo jogo. Já assumimos a ambição de ganhar o troféu e isso não pode desviar o foco do próximo jogo."