Emanuel Ferro e o "estágio" na Madeira: "O nosso habitat natural é a Academia"

Emanuel Ferro, adjunto do Sporting

Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, fez a antevisão ao jogo de segunda-feira em casa do Marítimo, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

A Taça de Portugal é um objetivo. Como está o espírito da equipa?

"Espírito de consciência de que é uma tarefa muito difícil que vamos ter amanhã, em jogo a eliminar. O último jogo já foi arrumado. É agora uma realidade diferente, com um espírito competitivo muito difícil e específico. Vamos encarar com as nossas armas e tendo em conta o adversário."

Tanto dias a trabalhar longe de casa mexe com a equipa?

"Estamos focados no essencial. Sabemos que esta não é a nossa rotina, mas criámos condições. Estamos conscientes da tarefa, numa competição que assumimos que queremos vencer. Todos os ajustes foram feitos em relação ao que não era esperado, estamos muito focados no jogo de amanhã."

Efeito psicológico do triunfo na Choupana compensa o desgaste físico?

"Sabemos que a resposta foi muito boa. Mas também que temos um plantel no qual confiamos, num grupo de jogadores largo que tem dado sempre a melhor resposta e é nisso que nos baseamos para encarar com ambição o jogo de amanhã."

Feddal, Nuno Mendes e Jovane fora do boletim clínico recentemente. Como estão a ser geridos, com as condições longe da Academia e depois de um jogo em relvado difícil?

"As condições não são as ideais. Olhamos de forma individualizada, conseguimo-lo fazer aqui também. A estrutura montou logística para dar resposta às necessidades. Vamos ter toda a gente preparada para o jogo de amanhã."

Esforço extra na Choupana pelas condições. Podem ressentir-se com prolongamento?

"Pode haver mais de 90', mas como já disse confiamos no plantel. De início ou a entrarem, os jogadores têm dado resposta. Vamos apresentar o onze que consideramos melhor."

Liga desmentiu pressão de que falou Rúben Amorim. Sente que a Liga colocou o jogo à frente da segurança das pessoas?

"Estamos muito, muito focados no jogo de amanhã. Arrumámos tudo o que foi a realidade do jogo com o Nacional e fizemo-lo de forma muito competente. Agora estamos focados em ter a mesma competência. Só pode ser feito enquadrados todos os fatores: conseguimos treinar, recuperar, e vamos entrar com a mesma capacidade, ambição e solidariedade. É o que define a nossa equipa."

Alteração do programa tira favoritismo?

"Não são as ideais, mas são as que conseguimos criar para dar uma resposta boa. O nosso habitat natural de treino é a Academia e tivemos de criar condições. Foi conseguido, conscientes do enquadramento diferente. Há fatores mais importantes que nos movem para o jogo, como a procura da vitória sempre."