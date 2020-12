Emanuel Ferro e o apuramento na Taça da Liga: "Conseguimos de forma clara"

Técnico-adjunto do Sporting abordou, na zona de entrevistas rápidas, o apuramento da equipa leonina para a fase final da Taça da Liga. Verdes e brancos venceram o 11.º jogo consecutivo na temporada

Satisfação pela vitória: "Foi uma vitória muito competente da equipa, vitória à imagem daquilo que têm sido os nossos jogos. É isso que nós pretendemos em cada jogo. Conseguimos impor-nos, ter domínio sobre o adversário, como aconteceu em todo o jogo. A vitória é resultante da ambição. "Hoje era para ganhar, resolver e chegar à final-four. Conseguimos de forma clara com o domínio total sobre o adversário. A nossa ideia foi conseguida."

O adversário: "Mafra veio discutir o jogo com posse e até teve algum sucesso. No entanto, a nossa linha defensiva esteve bem e evitámos os passes de rutura do adversário. Com isso foi mais fácil ficarmos mais tempo com a bola e criar mais oportunidades."

Vários jogadores novos em campo (Bragança, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma): "Houve muita juventude no onze inicial, sim. Contamos com toda a gente, os que entram de início e os que vêm do banco de suplentes. A juventude da equipa é um facto. Pretendemos que, independentemente das idades, entrem todos com nível, ambição e identidade. Foi conseguido hoje."

Evolução da equipa: "Significa apenas o rigor diário, o compromisso com o trabalho e com uma ideia compartilhada por todos a cada dia. Há que trazer isso para a prática. Hoje foi mais um jogo, sábado há outro, temos que analisar o que fizemos de bem e o que podemos ajustar. A ideia é só essa."

Continuar a trabalhar: "O sapatinho de Natal é conseguirmos analisar este jogo, trabalhar com o mesmo rigor e continuar a respeitar todos os adversários. No sábado, contra o Farense, a tarefa é difícil e só com identidade vamos conseguir vencer"