Emanuel Ferro: "Às vezes, é preciso sofrer um pouco"

Treinador-adjunto do Sporting enalteceu a forma como a equipa soube contornar o melhor momento do Vitória de Setúbal para garantir o triunfo na partida que os sadinos tentaram adiar, sem sucesso, devido a uma virose.

Análise: "O jogo começou e tudo à volta passa a desinteressar. O relevante é um jogo de futebol, 22 jogadores muito interessados em procurar a vitória, e há que enaltecer isso. Nada mais interessa do que isso. Foi uma vitória difícil. O Vitória também deu uma óptima réplica, sobretudo, na segunda parte. Nós tivemos uma primeira parte em que dominámos, controlámos o jogo, conseguimos fazer um resultado que nos agradava. Na segunda parte, logo no início, podíamos ter aumentado a vantagem. Não o fizemos e, depois, o Vitória também acreditou. É uma equipa com qualidade, saber ter posse, sabe o que quer no seu jogo. Nós não nos adaptámos da melhor forma e o golo acaba por dar mais crença ao adversário. Mas, também tínhamos confiança do que tínhamos de fazer, mesmo nessas circunstâncias. Por vezes, é preciso sofrer um pouco e tentar resolver as coisas de outra forma que não aquela que é normal e que queremos sempre e, depois, isso acaba por acontecer como nós queríamos, também devido à nossa vontade e à nossa perseverança."

Mensagem na preparação do jogo: "Temos de trabalhar sobre aquilo que conhecemos. Naturalmente que, conhecendo o Vitória de Setúbal, a forma de jogar já muito tipificada, também associada às ideias do treinador, sabíamos que, independentemente de jogar um ou outro jogador, a forma de jogar não seria diferente. E isso, naturalmente, fez com que a nossa preparação tenha sido feita como estávamos à espera, como se estivessem todos disponíveis. Dessa forma, é ter a consciência de que é um jogo de I Liga, de máxima exigência. É importante perceber que é um jogo do mais alto nível em Portugal, que temos de respeitar todos os jogadores, são todas estruturas profissionais, são dois clubes históricos e isso há que ter em conta sempre, num jogo da nossa liga. E isso mudou pouco na forma como encaramos cada jogo."

Contrariedades: "São contingências normais de uma equipa. Hoje, tínhamos um jogo para ganhar e conseguimos fazê-lo. Naturalmente, recebemos o cartão do Seba [Coates], mas, há outros jogadores no plantel e temos de preparar a equipa de acordo com aquilo que temos, como fazemos sempre, e temos a certeza de que vamos estar na máxima força, no próximo jogo."