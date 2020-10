Treinador adjunto do Sporting falou na entrevista rápida da SportTV após o triunfo por 2-1 em casa do Santa Clara.

O jogo: ""Foi um triunfo que valeu muito pela perseverança até ao final. Controlámos na primeira parte; o Santa Clara teve poucas ou nenhumas oportunidades, mas depois acabámos por marcar. Na segunda parte fomos com tudo, criámos muitas situações em termos táticos para tentarmos criar um jogo mais ofensivo. E acabou por resultar. Mais uma vez estivemos por cima, sofremos um golo sem o adversário ter grande mérito, mas o resultado é merecido, é fruto da nossa qualidade e do empenho dos jogadores."

Mudança: "Na segunda parte é um jogo diferente, o adversário acabou por desencaixar um pouco mais. Fizemos um jogo nem sempre com melhor qualidade, mas sempre com objetividade, com capacidade de sofrimento. O golo final é completamente merecido".

Adeptos nas bancadas: "O público está na essência do jogo. É bom haver sinais que as coisas podem voltar ao normal. O futebol tem termos sociais atingiu uma dimensão inigualável. Há que respeitar as regras impostas mas é fundamental para nós termos adeptos no estádio. É ótimo haver esses sinais".