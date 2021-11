Em Itália dizem que está decidido: Sporting terá de pagar à Sampdória por Bruno Fernandes

Ponto final na disputa jurídica que se arrasta há vários anos entre os dois clubes, garantem em Itália.

Em Itália dizem que já há decisão sobre a queixa da Sampdória sobre os 10% de mais-valias inerentes ao acordado com o clube italiano no momento da transferência do internacional português para o Sporting, em 2017, que não foram pagos pelos "leões" aquando da mudança do jogador para o Manchester United.

De acordo com as mesmas informações, a decisão emitida pela FIFA e pelo TAS obrigará o Sporting a pagar cerca de 5,5 milhões de euros, em quatro prestações, ao emblema italiano.

Recorde-se que o Sporting havia explicado em comunicado que, no entender do clube, não teria de pagar tal valor uma vez que o antigo capitão de equipa havia rescindido o contrato que incluía a cláusula em 2018, tendo assinado um novo, perdendo assim a obrigatoriedade de liquidação. A Sampdória, com um entendimento diferente, decidiu avançar para a FIFA.