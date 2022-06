Em Itália dão o negócio como certo: saiba quanto vai custar Franco Israel ao Sporting

Acordo entre o Sporting e a Juventus estará fechado. Guarda-redes uruguaio vai custar um milhão de euros e os italianos ficam com o direito a 50% do valor de uma futura transferência.

Franco Israel continua à espera de luz verde do Sporting para viajar para Portugal e assinar contrato. O guardião está determinado em dar um salto importante na carreira e acredita que irá concretizar esse desejo de leão ao peito.

E de acordo com o portal Tuttomercatoweb, as negociações entre os dois clubes já estão fechadas. O acordo ficará fechado por um milhão de euros, sendo que os bianconeri ficam com o direito a 50% do valor de uma futura transferência.

A mesma fonte adianta que restam apenas limar algumas tarefas e depois o guarda-redes, de 22 anos, seguirá para Lisboa.