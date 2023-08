Características de Gonçalo Inácio destacadas.

Gonçalo Inácio, de 21 anos, foi apontado pelo "The Athletic" como o central canhoto ideal para o Liverpool, clube que está no mercado por um jogador com essas características, sendo apresentadas na referida publicação outros nomes.

O internacional luso tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros e, face ao artigo, outras publicações em Inglaterra asseguraram que não existem contactos entre os reds e o Sporting, apesar de Inácio estar referenciado.