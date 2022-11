Em Inglaterra dizem que Ugarte será observado pelo Tottenham no Mundial

Os "spurs" terão ficado impressionados com as exibições do médio uruguaio na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Tottenham, atual quarto classificado da Premier League, enviou emissários para o Catar com o intuito de observar Manuel Ugarte.

De acordo com a imprensa inglesa, o interesse dos "spurs" no médio do Sporting subiu de tom depois das exibições que este rubricou na fase de grupos da Liga dos Campeões (os leões ficaram inseridos no mesmo agrupamento que o Tottenham).

Antonio Conte, técnico italiano do conjunto londrino, ficou agradado com as performances do jogador uruguaio, de 21 anos, e pretende vê-lo em ação no Campeonato do Mundo.

Manuel ​​​​​​​Ugarte não foi opção no encontro inaugural, diante da Coreia do Sul (0-0), mas, segundo a imprensa sul-americana, tem fortes hipóteses de jogar contra Portugal, entrando para o lugar de Matías Vecino.