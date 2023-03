Em Inglaterra apontam Rúben Amorim ao comando técnico do Tottenham

Nome do técnico do Sporting é um dos vários associados aos spurs. Luis Enrique, Oliver Glasner e Luciano Spalletti também estão na lista

Rúben Amorim estará na lista do Tottenham para suceder a Antonio Conte. O técnico do Sporting é um dos candidatos ao lugar, segundo a imprensa inglesa.

De acordo com o The Athletic, o português faz parte de uma lista restrita, que conta, também, com as presenças de Luis Enrique, o preferido da direção dos spurs, Oliver Glasner, atual técnico do Eintracht Frankfurt, Mauricio Pochettino, antigo líder dos spurs, e Luciano Spalletti, treinador do Nápoles.

Leia também Cristiano Ronaldo Orientou Ronaldo no Real Madrid e salienta: "Nunca foi um problema..." Manuel Pellegrini, atualmente no Bétis, vai defrontar o Manchester United nos oitavos de final da Liga Europa e, em entrevista ao The Guardian, elogiou o antigo avançado dos red devils, que representa o Al Nassr.

Antonio Conte tem contrato com o Tottenham até ao final da presente temporada. Depois de falhar nas taças domésticas e de ser eliminado nos oitavos da Champions, o italiano tem sido apontado à saída.