Em França revelam o clube que terá tentado atrapalhar negócio Nuno Mendes

Nuno Mendes com a camisola do PSG

Jornal L'Équipe afirma que há quem se tenha intrometido na operação.

PSG e Sporting confirmaram na terça-feira a transferência de Nuno Mendes para o clube francês, em definitivo, pagando o emblema parisiense 38 milhões de euros pelo lateral, além dos sete já desembolsados pelo empréstimo.

De acordo com o jornal L'Équipe, no entanto, o PSG terá tentado negociar o valor da opção de compra, mas um "intruso" terá "obrigado" o clube a pagar o valor pedido pelo emblema leonino.

Pois bem, segundo o diário desportivo francês, o Real Madrid terá estado interessado na contratação do lateral português. O "L'Équipe" assegura mesmo que a entrada do Real Madrid na operação fez com que o Sporting fixasse o valor nos 38 milhões de euros e o PSG não teve outra alternativa senão pagar o que o clube português estava a pedir.

O jornal questiona ainda se o interesse dos merengues em Nuno Mendes era real ou se apenas entraram no processo para tentar atrapalhar a contratação, algo que, aparentemente, funcionou, já que o PSG acabou por pagar o valor desejado.