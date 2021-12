Em França dizem que PSG já decidiu e Sporting vai receber 40 milhões por Nuno Mendes

Nuno Mendes está emprestado pelo Sporting, mas o PSG pode ativar a cláusula de opção de compra, no valor de 40 milhões de euros. O jornal Le10Sport garante que a decisão está tomada e o clube francês vai avançar.

Os cofres do Sporting podem receber uma elevada quantia no final da temporada, devido ao negócio de Nuno Mendes com o PSG. De acordo com o jornal francês Le10Sport, os parisienses já decidiram que vão ativar a opção de compra, no valor de 40 milhões de euros.

O lateral-esquerdo, de 19 anos, deixou os leões no último dia de mercado de verão e rumou aos parisienses, mas por empréstimo. Para ficar com o internacional português em definitivo, o PSG terá de desembolsar os tais 40 milhões.

Nesta época, Nuno Mendes já realizou 16 jogos ao serviço da equipa comandada por Mauricio Pochettino.