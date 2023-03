Em França dizem que Gonçalo Inácio pode ser um dos alvos do PSG

Defesa-central do Sporting estará numa lista de alvos para o centro da defesa. Kim Min-jae é a prioridade.

Gonçalo Inácio faz parte de uma lista de potenciais alvos do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. Os franceses já terão garantido a contratação de Milan Skriniar, central eslovaco que está em final de contrato com o Inter, mas querem outro jogador para o eixo da defesa e a prioriridade é Kim Min-jae, segundo o Foot Mercato.

Contratado pelo Nápoles no verão passado, Kim Min-jae afirmou-se em Itália como uma peça fundamental do conjunto de Spalleti. As exibições do sul-coreano têm vindo a impressionar os principais clubes europeus e, o PSG, está, de acordo com o portal francês, interessado em garantir a sua contratação.

E, segundo a "Gazzetta dello Sport", Kim Min-jae, estará, de 1 a 15 de julho de 2023, disponível para ser contratado por um valor a rondar entre os 45 e os 50 milhões de euros - ele que foi contratado ao Fenerbahçe por 18 milhões de euros.

Mas se o ataque a Kim Min-jae falhar, os parisienses poderão investir no mercado em Portugal. Gonçalo Inácio é visto por Luís Campos, diretor desportivo do PSG, como uma possível alternativa ao sul-coreano. O internacional português, recorde-se, tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Além de Kim Min-jae e Gonçalo Inácio, Pau Torres, central espanhol do Villarreal, também estará entre os possíveis alvos do emblema de Paris.