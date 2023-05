Em França apontam um clube na linha da frente por Gonçalo Inácio

Jovem central do Sporting estará na lista do Liverpool.

Gonçalo Inácio é um dos jogadores mais cotados do plantel do Sporting e é esta sexta-feira notícia na imprensa francesa. Associado ao PSG, o jovem central está, todavia, nas cogitações do Liverpool, que já avançou, inclusive, com contactos tendo em vista uma futura contratação. A informação é do Le Parisien,

A publicação "coloca", portanto, os reds na linha da frente, mencionando ainda que, apesar da atenção que coloca em Gonçalo Inácio, o PSG não fez qualquer avanço no sentido de garantir o jogador.

O central de 21 anos tem contrato com o Sporting válido até 2026 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Tal como O JOGO informou recentemente, Newcastle e Manchester United contactaram o agente Miguel Pinho, mas apenas irão avançar depois de avaliadas as condições.