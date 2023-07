Em Espanha escrevem que o Sporting é uma "máquina de fazer dinheiro"

À boleia da transferência de Ugarte para o PSG, o jornal catalão Sport analisa as vendas do Sporting.

O Sporting vendeu Manuel Ugarte ao Paris Saint-Germain e esse negócio levou o jornal espanhol Sport a analisar as vendas dos leões nos últimos anos. Este domingo, os catalães escrevem que o emblema de Alvalade é uma "máquina de fazer dinheiro".

"Ugarte é mais um exemplo do bom trabalho dos leões", lê-se, a respeito da transferência do uruguaio, a troco de 60 milhões de euros - a segunda mais cara do Sporting a seguir a Bruno Fernandes para o Manchester United (60 milhões de euros).

O Sport destaca também que Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio deverão ser os próximos a render um montante elevado aos cofres dos verdes e brancos.