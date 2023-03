Em Espanha dizem que Jorge Mendes sugeriu Ugarte ao Barcelona

Barcelona procura um médio para a próxima temporada, visto que Busquets deverá mesmo deixar o clube. Ugarte terá sido "oferecido" por Jorge Mendes.

Manuel Ugarte, médio do Sporting, foi "oferecido" pelo empresário Jorge Mendes ao Barcelona, adianta o jornal catalão Sport. O Barça deverá perder Sergio Busquets, que termina contrato no final da temporada, e o nome do internacional uruguaio foi colocado em cima da mesa.

Ainda assim, o principal alvo dos blaugrana será Martin Zubimendi, que atua na Real Sociedad.

O Sport refere também que Ugarte é também seguido por Wolverhampton e Tottenham. O jogador de 21 anos tem contrato até 2026 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.