Em Espanha afirmam que Tottenham quer Porro já em janeiro

Clube inglês tem recolhido dados do defesa-direito espanhol.

O Tottenham está interessado em adquirir os serviços de Pedro Porro, defesa-direito do Sporting, tal como O JOGO havia adiantado em tempo oportuno. Esta quarta-feira, o jornal AS escreve mesmo que o clube inglês pretende contratar o jogador espanhol já no mercado de inverno.

"O objetivo é Pedro Porro. Neste momento, existem conversações abertas pelo lateral-direito espanhol de 23 anos do Sporting. A negociação não é nada fácil. O defesa renovou até 2025 e tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, ainda que o seu valor seja menor. O Tottenham está disposto a desembolsar um valor entre 25 e 30 milhões de euros, mas para o Sporting, o pior é o momento. Para o renovado Rúben Amorim, treinador do clube lisboeta, é um jogador capital", escreve o diário desportivo espanhol.

"Para o Sporting, é um jogador demasiado importante para perdê-lo em janeiro. No verão seria outra coisa", lê-se ainda o jornal AS.