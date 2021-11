Elevada procura leva Sporting a aumentar empréstimo obrigacionista

A SAD leonina comunicou à CMVM a decisão de passar de 30 para 40 milhões de euros a valor do empréstimo

A Sporting SAD decidiu aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado "Sporting SAD 2021-2024", objeto de Oferta pública de subscrição, o qual foi aprovado e divulgado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em 17 de novembro de 2021.

O empréstimo foi inicialmente lançado para um valor global de 30 milhões de euros (com seis milhões de obrigações de valor nominal cada de cinco euros), mas é agora aumentado para 40 M€ (oito milhões de obrigações), uma possibilidade que já estava prevista no prospeto de lançamento e que se deve à elevada procura que tem sido registada desde o lançamento da Oferta, no passado dia 22 de novembro.

Recorde-se que a mesma estará em vigor até às 15h00 do dia 6 de dezembro.