Clube anunciou que o ato eleitoral será realizado no dia 5 de março.

O Sporting informou, através do jornal oficial, que 5 de março de 2022 é o dia marcado para as eleições no clube. O ato eleitoral, segundo surge escrito, irá decorrer nas instalações do Pavilhão João Rocha entre as 09h00 e as 20h00.

Recorde-se que, neste mês de dezembro, Nuno Sousa anunciou a intenção de ir a votos, concorrendo sob o lema "Pelo Meu Sporting".

Frederico Varandas, atual presidente, foi eleito em setembro de 2018, sucedendo a Bruno de Carvalho, que foi destituído do cargo.