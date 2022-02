Eleições no Sporting: os nomes que acompanham Nuno Sousa na lista

Nuno Sousa na corrida à presidência do Sporting

Candidatura "Pelo Meu Sporting" é uma das três que irão votos no dia 5 de março.

A candidatura "Pelo Meu Sporting", liderada por Nuno Sousa, apresentou esta quarta-feira os nomes que compõem a lista que se apresenta nas eleições agendadas para o dia 5 de março.

"Continuaremos a preconizar a equidade, transparência e diálogo, como até aqui, promovendo e estando disponíveis para o saudável debate de ideias com os restantes candidatos que, desde já, saudamos. Seremos sempre pelo engrandecimento do nosso clube e pelos sócios, verdadeiros ativos imprescindíveis do Sporting Clube de Portugal", considerou a candidatura em comunicado.

Confira a lista:

Conselho Diretivo

Presidente

Nuno Sousa

Vice-presidentes

Rui Silva

Hélder do Amaral

Pedro Lopes

Vogais

Pedro Duarte

Ricardo Henriques

Rui Pereira

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

João Gaspar

Vice-presidente

Joaquim Costa

Secretários

Francisco Simões

Carlos Leal

Rossana Amador

Suplentes

Nuno Monteiro

Pedro Ramos

Conselho Fiscal

Presidente

Pedro Domingos

Vice-presidente

Luís Silva

Membros

Susana Costa

Carlos Fernandes

Nuno Almeida

Pedro Carreira

Tiago Carvalho

Suplentes

Carlos Pires

Fernando Elias dos Santos

Saiba mais sobre cada um dos membros da lista aqui