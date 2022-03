Eleições no Sporting: jornalistas com acesso dificultado

Jornalistas estão na rua e sem acesso ao Pavilhão João Rocha.

As eleições no Sporting decorrem este sábado - as urnas abriram às 9h00 - e os jornalistas estão limitados no desempenhar das suas funções. Os profissionais estão na rua (à chuva) e sem acesso ao que se passa no Pavilhão João Rocha, onde se processa o ato eleitoral.

Os sócios do Sporting escolhem este sábado o presidente, numa eleição à qual concorrem o atual líder, Frederico Varandas, à procura do segundo mandato, Nuno Sousa e Ricardo Oliveira.