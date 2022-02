Eleições no Sporting: Dias Ferreira, antigo candidato, ao lado de Ricardo Oliveira

Ricardo Oliveira apresenta esta terça-feira a candidatura à presidência do Sporting.

Ricardo Oliveira apresenta na tarde desta terça-feira a candidatura à presidência do Sporting e conta com o apoio de Dias Ferreira. O ex-candidato à liderança dos leões marca presença na cerimónia, assim como Mário Patrício, homem forte do Pavilhão João Rocha.

Elemento da lista de Dias Ferreira em 2018, Ricardo da Silva Oliveira junta-se a Nuno Sousa e Frederico Varandas nas eleições para a presidência do Sporting, que irão decorrer a 5 de março.

Ricardo Oliveira foi ainda coorganizador, juntamente com Agostinho Abade, das conferências Sporting Com Rumo, em junho de 2020. Tem uma grande ligação ao desporto, onde se afirmou golfista, com resultados de excelência a nível nacional e internacional, sendo, também, presidente da Federação Portuguesa e membro do Board da FEPA (Federação Europeia de Padel).