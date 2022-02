Eleições no Sporting: debate entre os três candidatos na quarta-feira

Eleições do Sporting marcadas para 5 de março

A partir das 21h30, no canal do Sporting.

O Sporting informou que na próxima quarta-feira, dia 23 de fevereiro, o canal do clube irá transmitir um debate entre os três candidatos à presidência.

Frederico Varandas (Lista A), Ricardo Oliveira (Lista B) e Nuno Sousa (Lista C) irão esgrimir argumentos no Museu Sporting e a moderação estará a cargo de Sérgio Sousa, diretor do canal.

As eleições estão agendadas para o dia 5 de março.