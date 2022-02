Eleições do Sporting: Lista C quer recomprar VMOC e reintegrar ex-sócios

Nuno Sousa é candidato à presidência do Sporting

Pedro Domingos, membro da lista C liderada por Nuno Sousa, defendeu, esta quinta-feira, a reaquisição dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) e a reintegração de Bruno de Carvalho e Godinho Lopes como sócios.

"Os VMOC são o assunto número 1 e o Nuno Sousa tem uma mensagem clara. Varandas não fez nada nesse sentido no mandato que teve. É preciso recomprar as VMOC", afirmou Pedro Domingos, em alusão à colocação da dívida da sociedade anónima desportiva do clube leonino sob a forma de VMOC.

A SAD leonina falhou o reforço acordado com dois bancos, em 30 de setembro de 2020 e em 30 de setembro de 2021, no montante total de 16,2 milhões de euros, e que se destinavam à compra das VMOC em ações ordinárias (categoria B).

Em outubro de 2019, a SAD assinou um acordo de reestruturação que alterou os termos da opção de compra dos VMOC, tendo sido fixado um preço unitário de 0,30 euros, o que corresponde a um "desconto" de 70% da dívida.

A reinclusão de Bruno de Carvalho e de Godinho Lopes como sócios, cujas expulsões ocorreram, respetivamente, em 2019 e em 2016, é outra das pretensões da lista C, conforme referiu o candidato a presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar.

"O caso de expulsão não foi bem gerido. Só podem expulsar sócios dados como culpados em tribunal. A reintegração é devida", concluiu Pedro Domingos.

Bruno de Carvalho e Godinho Lopes perderam o estatuto de sócio, deliberado em AG, na sequência da prática de "infrações disciplinares muito graves e irregularidades" estatutárias durante as respetivas presidências no clube de Alvalade.