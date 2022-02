Eleições do Sporting: Frederico Varandas quer mais formação

Presidente divulgou programa eleitoral para 5 de março e pede aposta nos jovens em todas as modalidades. Na área financeira, o responsável concorda com os outros candidatos às eleições e garante que vai recomprar as ações para ter a maioria da SAD. Espera equilíbrio nas contas para não ter de vender atletas.

Frederico Varandas divulgou na quinta-feira o programa eleitoral para o sufrágio de 5 de março. Sob o lema "Por uma Nova Era Verde", valoriza-se um plano de política energética e neutralidade climática, pormenorizando-se depois que a aposta do clube deve ser a formação. "Continuação de um modelo de desenvolvimento assente na formação em todas as modalidades; modelo centrado no jogador e expansão da Academia de Alcochete, nomeadamente para a equipa B e feminina", pode ler-se no documento.

Tanto Nuno Sousa como Ricardo Oliveira têm vincado a importância de recomprar os VMOC [Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis], de modo a recuperar a maioria da SAD e Varandas, para o segundo mandato, concorda com a ideia, garantindo a "conclusão do processo de aquisição da totalidade dos VMOC por 30 cêntimos por ação mediante o acordo celebrado com os bancos em 2019."

Nas restantes propostas financeiras, a intenção do atual presidente é "dar seguimento ao processo de reestruturação da dívida bancária de forma a adequar os termos do acordo de reestruturação à real capacidade do Grupo Sporting", refere, sem explicitar, "criar novas receitas para fechar o défice operacional ainda existente", apostando nas moedas virtuais e "na negociação do modelo de centralização dos direitos televisivos. P

ode ler-se ainda o objetivo de o Sporting "minimizar a dependência da receita líquida de venda de jogadores" ao atingir o "break-even operacional tanto do ponto de vista contabilístico como de fluxos de caixa", que é o mesmo que dizer que a Direção planeia ter um equilíbrio financeiro contínuo, sem prejuízos, que evite ter de vender passes de atletas.

Varandas e Nuno Sousa entregaram as listas a Rogério Alves na terça-feira, enquanto ontem foi Ricardo Oliveira, pela mão de Carlos Anjos, a formalizar a candidatura.