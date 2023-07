Leonel Pontes recebeu Geny Catamo em Alcochete em 2019 e lembra o carácter do ainda júnior nos Sub-23. Acredita no fôlego do moçambicano

Geny Catamo está a agarrar a oportunidade que Rúben Amorim lhe dá no plantel principal. Depois de ter rodado sem grande destaque no Marítimo (11 jogos), o moçambicano está confiante em jogo e de mira afinada, somando já três golos na pré-época. Diz quem o conhece que não é por ter sido preterido anteriormente que vai desistir de ir à luta.