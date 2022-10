Eixo da defesa do Sporting sem descanso na Taça de Portugal

Coates tem traumatismo, St. Juste e Neto estão lesionados também. Gonçalo Inácio e Matheus Reis terão de prosseguir no onze e não há espaço a poupanças na Póvoa de Varzim. Marsà ganhará minutos e Gilberto Batista pode subir.

No treino de ontem, no qual os titulares fizeram trabalho de recuperação, Coates foi baixa por traumatismo na anca e está entregue ao departamento médico. Ao que O JOGO pôde apurar, a ideia da equipa médica passará por preservar a condição do jogador, avaliar amanhã, no regresso aos treinos - hoje o plantel folga -, como está Coates, sabendo que dificilmente o uruguaio estará em condições ideais para defrontar o Varzim na entrada dos leões na Taça de Portugal.

St. Juste, como o próprio treinador anunciara, está fora das opções, e Neto, a contar com uma entorse no joelho esquerdo, ainda demora a voltar. Este trio desfalca o eixo e entrega a titularidade a Matheus Reis e Inácio, negando-lhes a possibilidade de descanso.

O primeiro disputou os 13 jogos do Sporting este ano, sendo titular 11 vezes. É o segundo com mais minutos. Inácio leva 12 partidas, 11 a titular e é o quarto jogador com mais tempo de jogo.

Com estes deverá estar Marsà, que entrou em Marselha para o posto de Coates, de líbero, cenário que se deve manter e que permitirá ao espanhol ganhar rotinas com a equipa A.

Em perspetiva está a subida de um dos jovens da equipa secundária. Jesús Alcantar é um dos candidatos, mas tanto a inclusão de Gilberto Batista, titularíssimo na Youth League e em melhor forma, ou a adaptação de Renato Veiga a central são cenários em equação.