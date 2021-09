O JOGO analisou as temporadas do técnico na Liga e, tanto pelo Braga, como pelo Sporting, utilizou sete jogadores no trio de centrais. No plantel principal, agora, tem só cinco para gerir

Rúben Amorim e a SAD identificaram a necessidade de o Sporting reforçar o plantel com mais um central, de modo a garantir um suplente para cada posto no eixo defensivo, no entanto ninguém chegou e até saiu Eduardo Quaresma rumo ao Tondela para ganhar maturidade, minutos e traquejo na I Liga.