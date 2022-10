Edwards triunfal no regresso a casa: "Dominámos, depois abrandámos e o final foi de loucos"

Declarações de Edwards, jogador do Sporting, após o empate com o Tottenham (1-1), na 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Foi um jogo especial? "Foi um especial para mim e para a minha família. Poder regressar a Londres, foi um jogo com muita emoção, principalmente no final. Dominámos a primeira parte, na segunda abrandámos e eles aproveitaram. Depois o final foi de loucos. Foi um jogo de loucos. Dramático no final. O fora de jogo parece apertado."

O golo: "O meu golo? Foi a loucura. Loucura... toda a minha família e amigos estavam cá. Não ia celebrar, mas estava demasiado feliz. Nem consigo descrever."

Adan decisivo? "Temos uma grande equipa."

Decisão na última jornada: "Estamos confiantes para o jogo com Frankfurt. Jogamos em casa e podemos passar. "