Edwards, Slimani e não só: Sporting comunica valores do mercado de janeiro

Slimani foi reforço de inverno do Sporting

Na janela intermédia de mercado da época 2021/22 os leões contrataram Edwards (7,5 M€) e Slimani (custo zero, como jogador livre).

O Sporting comunicou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) os pormenores relativos às transferências do mercado de janeiro, onde se inserem as contratações de Marcus Edwards e de Islam Slimani.

O extremo ex-V. Guimarães custou à SAD verde e branca 7,5 milhões de euros, assinou até 2026 e tem cláusula de 60 milhões de euros. Os leões podem ainda vir a pagar 500 mil euros em bónus e pagaram 115 mil de comissão. Numa futura venda os minhotos terão direito a 50% de uma venda, e já receberam Bruno Gaspar a título definitivo e Geny Catamo por empréstimo.

Já Slimani, que chegou a custo zero, implicou uma comissão de 250 mil euros. Assinou até 2023, com mais um ano de opção, e tem cláusula de 45 milhões.

No capítulo das saídas, Tiago Tomás rendeu 500 mil euros e pode repescado no final da temporada (foi emprestado ao Estugarda até 2023 e tem uma cláusula de opção de compra a rondar os 15 milhões de euros, cujo valor não foi divulgado, como sucedeu com a cedência de Jovane à Lázio).