Edwards recuperou da gastroenterite e treinou com o Sporting

Leões treinaram na manhã desta segunda-feira, no dia seguinte ao empate caseiro frente ao Arouca.

O Sporting voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, um dia depois do empate 1-1 com o Arouca, para a 28.ª jornada da Liga Bwin. E Marcus Edwards que falhou o embate com os arouquenses devido a uma gastroenterite foi presença notada. Já recuperado, o jogador inglês treinou normalmente com a equipa.

Os utilizados frente ao Arouca fizeram trabalho de ginásio, os restantes trabalharam no relvado.

Na quinta-feira, a partir das 20h00, os leões recebem a Juventus, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. Amanhã de manhã há novo treino, em Alcochete.