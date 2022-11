Jogador inglês brilhou contra o V. Guimarães, equipa que representou antes de rumar ao Sporting.

Autor de um golo e uma assistência, Marcus Edwards esteve em foco no triunfo do Sporting (3-0) frente ao V. Guimarães, na ronda 12 do campeonato.

"Muito importante para nós ganhar este jogo e seguir em frente. Foi o que fizemos. Tem sido difícil, mas ficámos juntos. Somos uma família e vamos encarar um jogo de cada vez. Quero agradecer o apoio dos adeptos", afirmou na entrevista rápida da SportTV.

Edwards, refira-se, não festejou o golo apontado contra a antiga equipa.