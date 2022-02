Edwards: "Obrigado aos adeptos por me fazerem sentir bem-vindo"

Depois de fazer o primeiro jogo com a camisola do Sporting, Edwards agradeceu aos adeptos pelo apoio demonstrado.

Marcus Edwards chegou ao Sporting no último dia do mercado de janeiro e fez a estreia na quarta-feira, na vitória por 4-1 no reduto do Belenenses. O avançado inglês entrou aos 71 minutos da partida.

Mais tarde, nas redes sociais, assinalou a estreia, agradecendo o carinho dos adeptos leoninos.

"Muito feliz com a minha estreia e a vitória. Obrigado aos adeptos por me fazerem sentir bem-vindo", escreveu o ex-V. Guimarães.