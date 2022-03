Edwards marcou e Amorim elogiou: "Dentro do sono, tem os seus momentos"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Vitória de Guimarães (1-3)

Final de jogo: "No final podíamos ter tido mais bola. É normal, o jogo estava no final. O golo do Marcus... Dentro do seu sono, tem os seus momentos. É uma vitória justa. O Pote ajudou a sua equipa a melhorar."

Entrada de Pote: "Nunca planeio substituições de antemão. Conhecemos bem os jogadores. O jogo vai dizendo coisas e tentamos acertar nas substituições. Faltou energia ao Slimani, senti isso. Mudámos as características, com o Paulinho. O Pote é forte entre linhas e estava com fome de bola. Slimani também já teve impacto positivo."

Título possível? "A equipa acredita que é possível. É uma montanha-russa de emoções. Já vivemos isto do outro lado. Temos a esperança que possam perder pontos. É ver quem cai primeiro, para ver o que se mexe no campeonato. Ganhando os nossos jogos, temos esperança. Podemos ser nós a cair primeiro. Estamos à espera de um rastilho para crescermos mais. Os outros resultados não controlamos."