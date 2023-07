Edwards e Pedro Gonçalves tocaram violino frente ao Villarreal

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting no troféu Cinco Violinos. Leões venceram por 3-0.

Adán

Negou o golo a Gerard Moreno ao dar o corpo às balas, revelou-se sempre muito tranquilo e transmitiu segurança à equipa.



Coates

Vigiou as ações de Sorloth e comandou as operações. Apenas um falhanço comprometedor que quase deu golo.



Gonçalo Inácio

Gerard Moreno deu-lhe muito trabalho, mas o jovem central deu boa conta do recado. Apresentou-se bastante confiante e seguro.



Eduardo Quaresma

Continua a titular pelas lesões de Diomande e St. Juste. Apanhou Morales e perdeu na velocidade. Ainda não está no ponto para ser titular. Esforçou-se e melhorou.



Ricardo Esgaio

Geny Catamo pode ser um forte concorrente ao lugar e por essa razão tem de fazer mais e melhor do que mostrou na primeira parte.



Matheus Reis

Desceu algumas vezes pelo seu corredor e ainda teve um remate às malhas laterais. Esteve melhor nas ações ofensivas.



Morita

Um dos poucos que jogou os 90". Sem fazer esquecer Ugarte, deu consistência ao meio-campo, embora com dificuldade para tapar os caminhos todos. Fez o passe para abrir o caminho ao 2-0.



Pedro Gonçalves

Foi um dos maestros. Apontou o segundo golo da noite tirando dois adversários do caminho num trabalho genial, deixando água na boca aos adeptos para o que aí vem.



Edwards

Um golaço que fez levantar o estádio. Arrancou do meio-campo, passou três adversários e rematou ao ângulo superior. Um lance de pura magia. Esteve perto de fazer o segundo. Foi outro dos maestros da orquestra.



Trincão

Sem deslumbrar, realizou uma exibição positiva, conseguiu alguns desequilíbrios, mas ainda parece longe do seu melhor. Faltou definir bem alguns lances.



Gyokeres

Para que a exibição fosse de gala, ao sueco só faltou o golo que tanto trabalhou para merecer e que nitidamente procurou. Forte no um contra um, possante fisicamente, um portento de técnica. Muito forçou o contra-ataque, recebeu, rodou e fez jogar. Já conquistou os adeptos leoninos e saiu a cinco minutos do fim debaixo de uma tremenda ovação.



Geny Catamo

O jovem moçambicano substituiu Ricardo Esgaio no segundo tempo, entrou bem no jogo e mostrou serviço com uma assistência para o terceiro dos leões apontado por Paulinho e ainda teve um remate à malha lateral. Quis mostrar serviço e saiu sempre bem dos dribles, animando na ala.