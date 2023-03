Edwards e o sorteio da Liga Europa: "Todas as equipas podiam estar na Champions..."

Marcus Edwards, avançado do Sporting, deu uma entrevista ao canal do clube leonino.

Assinar pelo Sporting: "Jogar no Sporting é muito melhor do que jogar nos Países Baixos. A forma como nos organizamos é mais fácil. Foi um bom período para mim no V. Guimarães. Foi um bom clube, aprendi muito. O Sporting foi um grande momento. Sempre quis estar num clube grande. Todos ficaram orgulhosos. Sabem que tem sido complicado em alguns momentos a carreira. Vou ser para sempre um adepto do Sporting. Não tive dúvidas quando surgiu a proposta."

Estreia pelos leões: "Estava nervoso e só queria entrar em campo quando cheguei. Joguei contra o Belenenses e estava muito ansioso. Depois, em Alvalade, os nossos adeptos são especiais. É um sentimento diferente jogar em Portugal. Sentimo-los. É bom festejar com eles."

Jogar em Londres com o Arsenal e o Tottenham: "São grandes momentos. Fui jogar a casa de grandes equipas e foi especial ganhar a essas duas equipas em Londres. Aquele golo ao Tottenham é muito treinado. O Paulinho passou, vi o espaço e fui com a bola até ao remate. Era impossível não celebrar aquele golo. É o tipo de coisas que sonhas quando és miúdo. É o topo do futebol."

Época até agora e as principais qualidades: "Sim, é a minha melhor época. Temos objetivos por atingir. Jogo sempre assim, pego na bola, mas é bom ouvir os adeptos loucos quando passo por vários jogadores. Não ligo muito ao que dizem de mim. Tens de te construir sem pensar muito no que os outros reparam e criticam. Gosto de ter a bola, ultrapassar adversários. Sou criativo. O treinador ajudou-me na parte tática. É muito bom. Ajudou-me a amadurecer, percebo muito mais do jogo. Tento usar as mais-valias dos colegas com o meu jogo. Podes sempre melhorar, posso crescer em tudo. Mostram-me as minhas jogadas e analisamos. Somos ajudados de forma individual. Estamos num bom momento de forma, temos de entrar em cada jogo para vencer. A equipa está sempre pronta e temos ambições. Especialmente depois do Arsenal temos muita confiança."

Futuro: "Tenho um longo caminho para percorrer, estou no início da viagem."

Juventus é o adversário nos quartos de final da Liga Europa: "Todas as equipas podiam estar na Liga dos Campeões. O nível é muito elevado. Seria sempre difícil."