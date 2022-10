Edwards dá que falar em Inglaterra: "Quando se vira e corre em direção ao defesa..."

Glenn Hoddle, Owen Hargreaves e Gary Lineker destacaram a qualidade técnica do jogador leonino formado nos spurs. "O que mais me impressiona é o drible à Messi", disse Hoddle.

Edwards não está apontado à seleção inglesa. Muitos até não o conhecem bem por ter abandonado o país em fase prematura da carreira - sem consolidar ou ter estatuto na Premier League.

Aos 20 anos emigrou para os Países Baixos, antes da aventura portuguesa. Começou no Vitória de Guimarães e agora vai dando cartas no Sporting. Na última quarta-feira, marcou o golo que abriu as hostilidades em Terras de sua Majestade.

Além deste lance, brindou a assistência com pormenores de classe, que não passaram despercebidos a quem domina o assunto. Choveram elogios. "Deixa as pessoas mortas com o ritmo que impõe", disse Owen Hargreaves, antigo craque do Bayern Munique e Manchester United, atualmente comentador na "BT Sport".

Hargreaves foi mais longe. "Quando Pochettino estava no Tottenham, disse que Edwards se movimentava como Messi. O toque que dá na bola antes do golo é à Messi", elogiou.

Também Glenn Hoddle, histórico do Tottenham e da seleção inglesa, agora com 65 anos, comentou a exibição do sportinguista. "O que mais me impressionou foi o drible dele à Messi. É um jogador muito inteligente, astuto e tem um futuro brilhante", reagiu, destacando a mobilidade do jogador leonino. "Quando se vira e corre em direção ao defesa é uma grande ameaça".

Entusiasmado com o desempenho do atacante, Gary Lineker, antigo avançado da seleção inglesa, escreveu no twitter que Edwards marcou "um golo soberbo" e que se trata de um jovem jogador inglês "maravilhosamente talentoso".

Nas redes sociais, os comentários foram muitos entre os que se lembram que Edwards foi formado no Tottenham e querem o seu regresso ao clube e os que ficaram deslumbrados com a qualidade técnica do inglês.