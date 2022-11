Edwards bisou contra o V. Guimarães, mas foi Porro a convencer os adeptos

Lateral espanhol foi eleito o homem do jogo no encontro da ronda 12 do campeonato.

Pedro Porro foi o jogador eleito pelos adeptos do Sporting como o homem do jogo diante do V. Guimarães. O ala espanhol recebeu este domingo o prémio em Alcochete, tendo sido um dos destaques positivos e fundamental para uma primeira parte de grande volume ofensivo.

Porro isolou três companheiros nos primeiros 45 minutos e cabeceou a bola que Edwards desviaria para o 1-0, ficando o golo a cargo do britânico. Esta é uma distinção importante tendo em conta que Edwards bisou (1-0 e 3-0) e assistiu para Morita fazer o 2-0.

É ainda reflexo de como a bancada de Alvalade apreciou a homenagem que o espanhol fez a Luís Neto, quando lhe dedicou, com uma mensagem na camisola, o golo que pensava acabar de obter.