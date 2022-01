Edwards aguarda por luz verde: há detalhes por acertar entre Sporting e V. Guimarães

A operação deve rondar os 12 M€. Aos cofres dos minhotos deverão chegar 7,5 milhões, mais Bruno Gaspar, avaliado em 1,5 milhões, e Gonzalo Plata cotado em 3 milhões por 50% do passe.

Está iminente a chegada de Edwards ao Sporting, mas ainda faltam limar algumas arestas no negócio entre o Vitória de Guimarães e o Sporting. O extremo é esperado a todo o momento em Lisboa para confirmar a sua ligação aos leões numa operação global a rondar os 12 milhões de euros.

Como O JOGO avançou em tempo oportuno, aos cofres dos vimaranenses vai chegar uma verba de 7,5 M€ e ainda o lateral-direito Bruno Gaspar no imediato, avaliado em um milhão e meio. No final da temporada, será a vez de Gonzalo Plata, cedido esta época ao Valladolid, viajar para o Minho - extremo avaliado em três milhões de euros, por 50 por cento do passe.

Esta operação tem tido avanços e recuos, mas Rúben Amorim nunca quis abrir mão do inglês, insistindo com Frederico Varandas para que fechasse a contratação.

Ontem, diante do Vizela, o jogador iniciou a partida no banco, mas acabou por entrar face às dificuldades que a equipa estava a ter para travar o adversário - o V. Guimarães acabaria mesmo por perder a partida por 3-2. No final do jogo, o treinador não quis levantar a ponta do véu em relação ao tema mas sempre disse que "até ao fecho do mercado tudo pode acontecer" e quanto à presença do jogador no banco de suplentes explicou que estavam "todos disponíveis". A janela de transferências de inverno termina hoje, pelo que o jogador formado no Tottenham espera ser oficializado para iniciar a sua caminhada de leão ao peito.

O extremo, de 23 anos, preparava-se para realizar provavelmente a época mais consistente em Portugal. No primeiro ano, em 36 jogos disputados, marcou nove golos e fez cinco assistências. Na época seguinte, nos mesmos 36 jogos, apontou três golos e fez apenas uma assistência. Na presente temporada, em 24 partidas tem oito golos e duas assistências.

Certo, é que as próximas horas serão decisivas para o fecho das negociações, pois, como foi referido, ainda há pormenores para acertar entre os dois clubes.