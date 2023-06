Eduardo Quaresma na pré-época do Sporting para não desvalorizar

Eduardo Quaresma voltará a fazer a pré-temporada integrado no plantel do Sporting

Central não tem propostas nesta altura e será integrado na equipa principal às ordens de Rúben Amorim no Algarve

Eduardo Quaresma vai integrar o lote de jogadores que começam a pré-temporada no Sporting.

O central que esteve cedido ao Hoffenheim voltará a fazer o arranque com o principal plantel. Sem propostas nesta fase, o defesa foi informado de que se deve apresentar no domingo para exames medicos. O Sporting tenciona que o passe do central não desvalorize e a boa relação do jovem com Rúben Amorim, que o lançou na equipa principal, potenciou também a decisão.

O central de 21 anos fez parte da equipa campeã em 2020/21, mas depois rodou em Tondela e na Alemanha. Nos beirões somou 30 jogos, mas na Bundesliga só cumpriu 85 minutos, o que prejudicou a sua evolução.

Quaresma é um dos jogadores que a SAD quer colocar no mercado. Assim, o destro acompanhará Neto, St. Juste, Coates, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Diomande e João Muniz no lote de centrais a começar os prepares com Amorim.