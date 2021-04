Eduardo Quaresma já tem destino traçado no Sporting: conheça os motivos

Saída é cenário dado como adquirido em Alvalade para que o defesa-central possa evoluir

Eduardo Quaresma vai ser cedido por empréstimo na próxima temporada, pelo menos essa é a intenção dos responsáveis pelo futebol profissional dos leões. Segundo O JOGO, o cenário de saída do defesa-central de 19 anos é dado como praticamente adquirido em Alvalade, naturalmente com a decisão de fundo a ter origem no técnico Rúben Amorim, ainda que ninguém o pretenda assumir nesta fase da temporada, quando os leões estão na liderança do campeonato com dez pontos de vantagem à entrada para a 25.ª jornada e com a perspetiva escancarada de quebrar um jejum de 19 anos.

Na base da decisão estão, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, alguns aspetos relacionados com a questão técnica e tática do atleta, mas também outros de índole comportamental, nomeadamente enquanto atleta de alta competição, a quem, próprio da idade, ainda não apresenta a maturidade desejada. Esta será mesmo aquela que foi identificada como a que necessidade de maior rigor, uma vez que já foi reconhecido publicamente até que nem sempre a postura do atleta tem correspondido ao desejado foco competitivo. Entende-se que Eduardo Quaresma necessidade de crescer, consolidar-se como profissional, sendo que tal poderá ser potenciado com uma utilização regular em outro contexto fora de Alvalade, para, então, poder regressar com o vigor pretendido e exibido a espaços no final da temporada transata, em que acabou como titular.

A expectativa no presente ano era precisamente a de que o trajeto evolutivo fosse mantido, mas a verdade é que, entre a infeção por covid-19 e uma lesão, o central acabou por perder espaço nas opções, sendo mesmo, neste momento, a última das seis opções para o lote de três defesas-centrais que Rúben Amorim escolhe para cada encontro. E sobre o lado direito da defesa, onde se esperava que prosseguisse o seu caminho, viu-se ultrapassado primeiro por Neto, depois, perante a ausência deste, com a colocação de Gonçalo Inácio, central canhoto que tinha trabalhado essencialmente como alternativa a Feddal e, em último recurso, a Coates, no lugar em causa. E olhando para o que tem sido a presente temporada para Eduardo Quaresma ficam os números: dois jogos pela equipa principal, um na Taça da Liga e outro no campeonato, num total de 163 minutos. Surgiu em seis ocasiões a jogar na equipa B, no Campeonato de Portugal.