Eduardo Quaresma faz mira ao Euro'2024 e revela ser parente de... Ricardo Quaresma

Defesa-central emprestado pelo Sporting ao Hoffenheim diz que não conhece Ricardo Quaresma pessoalmente.

Cedido ao Hoffenheim pelo Sporting, Eduardo Quaresma deu uma entrevista à "Kicker" onde falou das suas ambições.

"É difícil para os jovens entrarem na seleção [de Portugal] pois o nível é muito alto. Tenho de me mostrar no clube, mas o Europeu de 2024 é um objetivo a longo prazo", frisou, antes de revelar que familiares seus lhe disseram que era "parente distante" de Ricardo Quaresma.

"A minha mãe e o meu avô disseram-me que somos parentes, ainda que distantes. Não sei bem como, é como se fosse um primo muito afastado, de quarto grau, não tenho a certeza. Mas não nos conhecemos pessoalmente", revelou.

O defesa-central comentou ainda a experiência no clube da Bundesliga, pelo qual participou em quatro jogos: "Estou feliz com os primeiros meses, estou a trabalhar muito dentro e fora de campo, às vezes dá certo, às vezes não, ainda tenho de melhorar. Quero continuar a trabalhar arduamente e bem para esteja pronto quando chegar o momento."

Eduardo Quaresma, de 20 anos, admitiu que ainda está longe de dominar o alemão. "Estou a fazer os possíveis para aprender, mas é difícil. Tenho um professor no Hoffenheim e também descarreguei uma aplicação para o telemóvel para ir aprendendo e praticando. É importante saber a língua do país onde jogo, facilita as coisas", afirmou.