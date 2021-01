Eduardo Felicíssimo e o contrato de formação com o Sporting: "Quero jogar em Alvalade"

Médio tem apenas 14 anos e sonha chegar à equipa principal.

O Sporting assinou um contrato de formação com Eduardo Felicíssimo. Trata-se de um médio de 14 anos, natural do Montijo, que chegou ao clube em 2019/20, tendo representado o emblema Leonino no Pólo EUL.

"Estou muito feliz e com um grande orgulho. Para mim é uma honra assinar contrato com o Sporting", afirmou aos meios do Sporting. "O espaço é diferente, e enquanto que no Pólo EUL trabalhava só com jogadores mais novos, aqui trabalho com mais velhos, onde há ainda mais qualidade e onde a exigência também é muito maior", apontou.

O jovem Eduardo falou sobre os sonhos para o futuro. "Sinto que cresci muito desde que cheguei ao Sporting. Tanto as equipas técnicas como os meus companheiros de equipa têm-me ajudado a evoluir. Tem sido um percurso muito bom. Quero chegar à equipa principal do Sporting e jogar no Estádio José Alvalade".