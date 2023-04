Eduardo Barroso: "Acredito no Sporting. E o Benfica até pode ficar em terceiro"

Lisboa, 09/09/2018 - Cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal, no auditório Artur Agostinho no estádio de Alvalade. Eduardo Barroso (Filipe Amorim / Global Imagens)

Histórico dos leões ainda não atirou a toalha ao chão

Antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Eduardo Barroso acredita que o Sporting ainda pode chegar à Liga dos Campeões "via campeonato", o que pode suceder caso atinja um dos três primeiros lugares da prova interna.

"Olhem para o que aconteceu ao Benfica... Há duas jornadas tinha dez pontos de vantagem e agora só tem quatro. E com isto respondo a tudo. Claro que acrdito que ainda é possível. Temos é que ganhar os jogos todos, mas ainda acredito que é possível, claro. Se o Braga perder com o Casa Pia e com o Benfica, por exemplo, fica tudo em aberto. Só no fim é que se fazem contas, não se pode desistir. Olhe se o FC Porto tem desistido? E neste momento tem grandes hipóteses de ganhar o título. E o Benfica se perder com o Braga e com o Sporting até pode ficar em terceiro. O que era impensável há três jornadas. Isto para dizer que tudo pode mudar muito depressa", disse Eduardo Barroso a O JOGO.

"O Sporting é a equipa que melhor joga futebol em Portugal. E a pior equipa na concretização. E veja-se o jogo em Turim. A melhor exibiçaõ de uma equipa portuguesa, em muitos anos, em parte nenhuma. Comparar a exibição do Benfica em Turim com a exibição que o Benfica fez lá, é comparar um Fiat 600 com um Rolls Royce. O Sporting cria as oportunidades de golo e há-de haver um dia em que elas vão entrar. E acredito que na quinta-feira seja a prova disso. Na quinta-feira elas vão entrar", afirmou depois, relativamente ao encontro de quinta-feira com a Juventus, para a segunda mão dos quartos de final.

Quanto aos maus resultados do campeonato até ao momento, assinala a falta de eficácia em frente à baliza: "Este ano, a falhar golos desta maneira, até podia lá estar eu no ataque do Sporting. O Sporting com o Arouca teve 24 oportunidades de golo nos dois jogos. E só marcou um golo de penálti, ainda por cima duvidoso... Não há treinador que resista a isto. Às vezes o que tem faltado é ter os jogadores aptos. Em Turim o Paulinho não pôde jogar, mas se calhar até tinha resolvido o jogo. Este ano estamos fadados para falhar golos. Há épocas assim. Eu tenho 74 anos e sei como é que é. Não marcamos golos, mas quem os está a falhar nem sempre é o ponta de lança. Porque o nosso melhor marcador, a quem não se pode criticar nada, falhou um golo em Turim. E não se lhe pode criticar nada. Fez o que devia ter feito.