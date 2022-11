Alan Ruiz, agora no Arouca, recordou a passagem pelo clube de Alvalade e uma curiosa polémica.

Alan Ruiz representou o Sporting em 2016/17, e em parte da temporada seguinte, e em Alvalade ficou célebre a polémica em torno do Ferrari vermelho que conduzia. O problema? A cor do mesmo.

"Surgiu esse mito, nas não teve nada a ver [a saída do Sporting]. É verdade que no Sporting não podíamos ter carros vermelhos por causa do Benfica. Tinha piada, porque podia jogar com chuteiras vermelhas, mas não podia entrar na Academia com o meu carro", afirmou em entrevista ao jornal Olé.

Em Alvalade, teve como presidente Bruno de Carvalho. "Era "uma peça". A meio dessa época, chegou uma oferta da Roma de 20 milhões de euros para me contratar, o presidente não aceitou e renovaram-me o contrato. Estava a ter um grande ano, falavam de mim para chegar à seleção A da Argentina, mas tive uma lesão grave no joelho", disse ainda o agora jogador do Arouca.

Alan Ruiz foi depois cedido pelo Sporting ao Colón, onde brilhou antes de chegar a Portugal, e Aldosivi, dois clubes da Argentina.